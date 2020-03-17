УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о своем решении перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 на лето 2021 года из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.

«Чемпионат Европы отложен до лета 2021 года. Об этом УЕФА сообщил во вторник на встрече с государствами-членами. Новые даты турнира — с 11 июня по 11 июля», — говорится в сообщении.

Сегодня, 17 марта, УЕФА проводит переговоры о переносе чемпионата с представителями 55 федераций, входящих в союз. По всей видимости, они уже одобрили изменение сроков.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Северная столица должна была принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным SCMP на 17 марта, число зараженных инфекцией COVID-19 в мире приблизилось к 170 тысячам человек. Только за последние сутки выявлено почти 14 тысяч заболевших. По данным ВОЗ, носителями вируса стали жители 151 страны мира.