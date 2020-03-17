Лимонова госпитализировали с кровотечением за два дня до смерти

Российского писателя Эдуарда Лимонова госпитализировали за два дня до смерти с кровотечением. Как стало известно 5-tv.ru, он не смог сам вызвать себе скорую помощь.

15 марта писателя увезли из его квартиры в медицинский центр на проспекте Мира. С жалобой на здоровье он сначала позвонил родственникам. Последние уже связались с медиками.

Ранее о смерти Эдуарда Лимонова на 78-м году жизни сообщил его коллега по писательском цеху и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Причину смерти он не уточнил.