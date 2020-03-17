Группа «На-На» присоединилась к танцевальному флешмобу Little Big

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Игорь Рязов
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Поклонники отмечают, что парни из знаменитого коллектива сами могли бы и сами отправиться на «Евровидение».

Фото: Instagram @group_nana_

Тема:
Little Big

Группа «На-На» оказала поддержку петербургскому рейв-коллективу Little Big, который должен представить Россию на международном конкурсе «Евровидение». Артисты знаменитого бойз-бенда присоединились к музыкальному флешмобу, ранее запущенному коллегами. Видео с танцем они выложили в Instagram.

«Группа «На-На» поддерживает Little Big на главном музыкальном конкурсе Европы «Евровидение-2020“», — подписали артисты свой ролик.

В видео они с серьезными лицами сводят и разводят колени под песню Uno, после чего синхронно поворачиваются вокруг своей оси. Артисты в точности повторяют движения, которые выполняют участники Little Big в клипе для «Евровидения».

 
 
 
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Публикация от Группа НА-НА (@group_nana_)

В комментариях пользователи предлагают парням из группы «На-На» самим отправиться на международный конкурс, а также хвалят за поддержку коллег,

«Лучше бы „На-На“ на „Евровидение“ поехали»;

«Так пусть уже ребята и едут на „Евровидение“»;

«Шикарно поддержали»;

«Хорошо двигаетесь. Молодцы», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее зажигательный танец в стиле Little Big исполнили рыбаки. Российскую группу они поддержали прямо на льду Байкала.

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