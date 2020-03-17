Группа «На-На» присоединилась к танцевальному флешмобу Little Big
Поклонники отмечают, что парни из знаменитого коллектива сами могли бы и сами отправиться на «Евровидение».
Фото: Instagram @group_nana_
Группа «На-На» оказала поддержку петербургскому рейв-коллективу Little Big, который должен представить Россию на международном конкурсе «Евровидение». Артисты знаменитого бойз-бенда присоединились к музыкальному флешмобу, ранее запущенному коллегами. Видео с танцем они выложили в Instagram.
«Группа «На-На» поддерживает Little Big на главном музыкальном конкурсе Европы «Евровидение-2020“», — подписали артисты свой ролик.
В видео они с серьезными лицами сводят и разводят колени под песню Uno, после чего синхронно поворачиваются вокруг своей оси. Артисты в точности повторяют движения, которые выполняют участники Little Big в клипе для «Евровидения».
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В комментариях пользователи предлагают парням из группы «На-На» самим отправиться на международный конкурс, а также хвалят за поддержку коллег,
«Лучше бы „На-На“ на „Евровидение“ поехали»;
«Так пусть уже ребята и едут на „Евровидение“»;
«Шикарно поддержали»;
«Хорошо двигаетесь. Молодцы», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее зажигательный танец в стиле Little Big исполнили рыбаки. Российскую группу они поддержали прямо на льду Байкала.
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