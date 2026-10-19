Патрушев рассказал о новых мерах поддержки российских аграриев

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 2 745 0

Работникам отрасли предоставят прямые субсидии в виде погектарной поддержки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Новые инструменты финансового стимулирования отечественного агропромышленного комплекса были представлены правительством России 19 октября 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Согласно озвученным планам, государство направит дополнительные бюджетные средства на компенсацию затрат при перевозке сельскохозяйственных товаров по железной дороге. Кроме того, чиновники обсуждают возможность продления сроков действия льготных краткосрочных займов и отсрочки выплат по программам лизинга техники.

«Будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей. При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика. Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до трех миллионов тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам», -  сообщил вице-премьер.

Также аграрии смогут рассчитывать на прямое погектарное субсидирование, что должно упростить проведение полевых работ. Текущая ситуация в сельском хозяйстве демонстрирует положительную динамику, несмотря на возникающие сложности.

На данный момент в стране уже намолочено более 131 миллиона тонн зерновых и собрано около 27 миллионов тонн различных масличных культур. Полевые работы продолжаются, и специалисты уже засеяли озимыми три четверти от всех запланированных территорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев назвал продовольственную безопасность приоритетом аграрной политики РФ.

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