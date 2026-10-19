Дочь Михаила Пономарева раскрыла причину смерти телеведущего

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Василиса Власова
Василиса Власова 63 0

Звезде экрана было 57 лет.

Почему умер ведущий Вестей Михаил Пономарев

Фото: Дружинин Алексей/ТАСС

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Причиной смерти Пономарева стал инфаркт

Стало известно, что Михаил Пономарев, бывший ведущий «Вестей», скончался из-за инфаркта. О причине смерти рассказала его дочь.

«Причиной смерти папы стал инфаркт», — сказала девушка в комментарии для ТАСС.

Мужчине было 57 лет.

Широкую известность ему принесла работа ведущим новостей на федеральных каналах. Однако в 1999 году он со скандалом ушел из одной из программ. Еще до этого руководство отстранило его от эфиров из-за конфликта. Сам журналист говорил, что формальной причиной стали его «плохой характер» и любовь к дискуссиям.

«Знаете, с какой формулировкой меня отстранили? За плохой характер! За то, что постоянно вступал в дискуссии, а они никому внутри коллектива не нужны — хватает, мол, внешних проблем!», — возмущался Пономарев в свое время.

Сообщение о его смерти появилось ранее. Печальным известием поделилась пресс-служба «Национальной ассоциации телерадиовещателей». Коллеги тнлнвндущего выразили свои соболезнования бликим умершего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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