Стрельба в американском Балтиморе произошла возле начальной школы

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 38

Согласно неподтвержденным данным, в результате ЧП было ранено семь человек.

Закрыть

Смотрите также:

Стрельба в американском городе Балтиморе, по предварительным данным, произошла возле начальной школы. Об этом сообщается на портале CBS Baltimore.

По данным издания, в результате инцидента ранения получили порядка семи человек. Точное количество пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы. Личность стрелка пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в самом центре Балтимора. Неизвестный открыл огонь на улице Юто Плейс.

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.89
-0.24 82.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...