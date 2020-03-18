Стрельба в американском Балтиморе произошла возле начальной школы

Стрельба в американском городе Балтиморе, по предварительным данным, произошла возле начальной школы. Об этом сообщается на портале CBS Baltimore.

По данным издания, в результате инцидента ранения получили порядка семи человек. Точное количество пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы. Личность стрелка пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в самом центре Балтимора. Неизвестный открыл огонь на улице Юто Плейс.