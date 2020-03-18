Стрельба в американском Балтиморе произошла возле начальной школы
Согласно неподтвержденным данным, в результате ЧП было ранено семь человек.
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Стрельба в американском городе Балтиморе, по предварительным данным, произошла возле начальной школы. Об этом сообщается на портале CBS Baltimore.
По данным издания, в результате инцидента ранения получили порядка семи человек. Точное количество пострадавших устанавливается.
На месте происшествия работают экстренные службы. Личность стрелка пока не известна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в самом центре Балтимора. Неизвестный открыл огонь на улице Юто Плейс.
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