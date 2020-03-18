Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом спортсмен рассказал в видеообращении поклонникам, которое опубликовано в Instagram-сторис своей супруги Аланы.

Футболист признался, что переезд планируется «глобальный», однако в какой стране он собирается вместе с семьей жить, не уточнил. О сроках планируемых перемен полузащитник также ничего не сказал.

Теперь поклонники ждут новых подробностей, касающихся будущего места жительства Мамаева. Однако спортсмен пока не спешит раскрывать карты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга футболиста Алана Мамаева призналась подписчикам в Instagram, что свекр ее ненавидит и делает все, чтобы она развелась с мужем, хотя в их отношениях царит гармония.