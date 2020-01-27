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«Люто ненавидит»: Алана Мамаева заявила, что свекор хочет ее развода

, 21:52 | Мия Субботина 542

Сейчас в отношениях звездной пары царит гармония, но против любовного союза выступает отец спортсмена.

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Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

Жена футболиста Павла Мамаева, разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала о семейной проблеме. 32-летняя Алана призналась, что у нее сложные отношения с родственниками. В частности, свекор Константин Мамаев ее ненавидит.

К посту жена Мамаева прикрепила фото, на котором в обнимку позирует с супругом Павлом. Бывший полузащитник «Краснодара» после возвращения из колонии сконцентрировался на продолжении футбольной карьеры и семейной жизни. Ранее между супругами возникали конфликты из-за измен спортсмена, женщина даже собиралась уйти от него. Однако сейчас в их отношениях царит гармония, но против любовного союза выступает отец Павла Константин.

«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит, и делает все что бы вы развелись? А у вас как на зло все хорошо», — написала Алана.

Instagram @alana_mamaeva

Публикация супруги футболиста вызвала широкое обсуждение в комментариях под постом. Некоторых фанатов возмутило то, что в семью вмешивается родственник.

«Добьется он своего. только одному ему от этого будет хорошо. А дети?»;

«Себя так ведут только те родители, кому это позволили дети!»;

«Интересно, чем вы его не устраиваете, отца? И его не смущает, что у вас двое детей, которым нужна семья? И, кстати, как он мог отобрать то, что принадлежит вашему мужу?»;

«Ничего не делать!!! Просто жить и любить друг друга!!! А если ты сильно дорога своему мужу, то он все сделает, чтобы его отец не лез в его жизнь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видео с операции по удалению «рук-базук» Кирилла Терешина опубликовала Алана Мамаева.

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