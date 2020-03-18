Вера Брежнева рассказала о подарках от Константина Меладзе

Подарки от мужа Константина Меладзе каждый раз доставляют радость Вере Брежневой. Об этом рассказала поклонникам сама певица. Ее слова приводит портал Teleprogramma.pro. Как отметила исполнительница, супруг преподносит ей то, что «наполнено любовью»: книги, ювелирные украшения, путешествия. При этом возлюбленный предугадывает ее желания, чему она безумна счастлива.

«Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души», — сказала Брежнева.

Экс-участница «ВИА Гры» пятый год замужем за композитором и продюсером. В свое время ради Брежневой Меладзе ушел от супруги Яны Сумм, которая подарила ему троих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова и Вера Брежнева поддержали Оксану Самойлову на фоне слухов об их разрыве с Джиганом.