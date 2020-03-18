ТОП-3 мужчин по знаку зодиака, которые изводят женщин своей ревностью
Астрологи назвали главных собственников и деспотов среди представителей сильного пола.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; , M. Baumann, ZAM-Photography, CHROMORANGE / Bilderbox,
Астрологи назвали самых ревнивых представителей зодиакального круга среди мужчин, пишет портал Clutch.ua. По мнению специалистов, эти люди — большие собственники и деспоты. Они держат женщину в ежовых рукавицах и готовы ревновать ее даже к подругам, детям и родителям.
Лев
Мужчина этого знака самоуверен и самовлюблен, нередко с завышенной самооценкой. Он желает во всем быть первым и единственным. Лев не станет мириться с тем, кто может быть интересен его избраннице. Даже если речь идет о ее друге. По мнению Льва, женщина должна принадлежать только ему.
Рак
Рак, напротив, страдает от заниженной самооценки. Он часто мучается неуверенностью в себе и оттого подозревает свою подругу во всех смертных грехах. Это выливается в частые скандалы, разборы полетов на тему «где и с кем она была». Такой мужчина упрекает партнершу в том, что она проявляет к нему недостаточно внимания и любви.
Скорпион
Главный ревнивец среди всех — Скорпион. Это страстный и в чем-то опасный знак. Рожденный под этим созвездием мужчина уверен, что должен полностью владеть женщиной. Для этого он манипулирует, тиранит, всеми способами привязывает ее к себе. Жертва Скорпиона далеко не сразу понимает, что она в ловушке. Когда этот момент настает, он использует все возможные методы, чтобы не дать избраннице уйти.
Ранее 5-tv.ru писал, как узнать характер мужчины по месяцу его рождения.
Нашли ошибку?