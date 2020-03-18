Госдума приняла во втором чтении закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств

Госдума приняла во втором чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Первое чтение состоялось еще в декабре 2017 года, но потом закон решили доработать. Накануне Владимир Путин подписал соответствующий указ. И теперь депутаты вернулись к этому вопросу в ускоренном режиме.

Третье чтение запланировано уже завтра. Пока же фармкомпании предлагают клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать лекарства в ближайшей аптеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили наиболее подверженную коронавирусу группу крови.