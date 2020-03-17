Ученые выявили наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Люди с II группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые, передает ФАН.

Для этого исследователи взяли образцы анализов у жителей Ухани. Как выяснилось, 33% из них — носители I группы крови, 32% — II группы, четверть исследуемых — обладатели III группы, а оставшиеся 9% — IV.

Исходя из этой пропорции, ученые изучили свойства эритроцитов нескольких тысяч пациентов больниц Ухани, зараженных COVID-19. Оказалось, что 37,75% заразившихся составили обладатели II группы крови. Пациентов с I группой крови насчитывалось 25,80%. Для III и IV групп соотношение почти не изменилось.

Сегодня количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более семи тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что в связи с распространением опасной инфекции Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.