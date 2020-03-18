Череповецкие медики спасли школьника со штырем в сердце
Жизнь мальчика висела на волоске после неудачной попытки перелезть через металлическую ограду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MedicImage LTD
В Череповце наградили команду медиков — хирурги сделали невозможное: спасли ребенка, в сердце которому вонзился металлический штырь. Мальчик поскользнулся, пытаясь перелезть через ограду. Такую сложную операцию врачи проводили впервые. Мальчик истекал кровью — шансов выжить с каждой минутой становилось все меньше.
Как спасали школьника, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко. Подробности в репортаже.
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