Череповецкие медики спасли школьника со штырем в сердце

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Жизнь мальчика висела на волоске после неудачной попытки перелезть через металлическую ограду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MedicImage LTD

В Череповце наградили команду медиков — хирурги сделали невозможное: спасли ребенка, в сердце которому вонзился металлический штырь. Мальчик поскользнулся, пытаясь перелезть через ограду. Такую сложную операцию врачи проводили впервые. Мальчик истекал кровью — шансов выжить с каждой минутой становилось все меньше.

Как спасали школьника, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Алексей Самойлов получил ранение.

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