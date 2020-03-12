«Кровь лилась ручьем»: актер Алексей Самойлов получил ранение

Актер Алексей Самойлов получил ранение. 75-летний артист случайно уронил нож во время приготовления еды на кухне. Острый предмет упал актеру на ногу. После открывшегося кровотечения пострадавший вызвал на дом медиков.

«Я не видел ее (травму — Прим. ред.). Кровь лилась ручьем. Приехала „скорая“, остановили кровь. Предложили госпитализацию, я отказался. Но врачи сказали, если будут ухудшения, нужна госпитализация и, может быть, операция», — подтвердил Самойлов в интервью 5-tv.ru.

По его словам, пока причин для паники нет. Медицинская картина станет ясна на следующий день.

Алексей Самойлов — младший представитель актерской династии Самойловых, сын Евгения Самойлова, звезды фильмов «Они сражались за Родину», «Сердца четырех» и многих других. Старшая сестра артиста — Татьяна Самойлова сыграла главную роль в фильме «Летят журавли». Сам актер известен зрителям по ролям в фильмах «Былое и думы», «Царь Федор Иоанович» и многочисленным театральным работам.

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