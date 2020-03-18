Российская певица Анна Семенович порадовала фанатов «сочным» контентом. Исполнительница опубликовала в Instagram несколько видео, в которых позирует перед камерой в соблазнительных домашних халатиках с глубоким декольте.

Также звезда разместила в соцсети фотографию, на которой предстала в элегантном блестящем платье, идеально демонстрирующем ее пышный бюст. Снимок знаменитость сопроводила жизнеутверждающим сообщением, которым хотела подбодрить всех, кто находится на карантине.

«Любимые, во всем ищем позитив! Многие сейчас находятся на домашке, работают удаленно. Я тоже стараюсь выходить из дома только по очень срочным делам. Но зато мы сможем чаще общаться!» — написала артистка в микроблоге, сопроводив пост хэштегами #позитивноемышление; #всебудетхорошо.

Поклонники высоко оценили опубликованные кадры и поспешили похвалить Анну Семенович за потрясающее чувство стиля. Снимок певицы в секси-платье всего за час набрал более шести тысяч «лайков». Пользователи соцсети осыпали кумира множеством комплиментов в комментариях.

Instagram @ann_semenovich

«Вам такого типа платья очень идут — стройнит»;

«Красотуля!»

«Мощь»;

«Вы цветок среди кактусов», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович призналась — она обожает свои щечки.