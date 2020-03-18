«Во всем ищем позитив!» — Семенович в карантин примеряет домашние халатики с глубоким декольте
Пышногрудая певица порадовала поклонников не только откровенными нарядами, но и жизнеутверждающими хэштегами, вроде #позитивноемышление и #всебудетхорошо.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Российская певица Анна Семенович порадовала фанатов «сочным» контентом. Исполнительница опубликовала в Instagram несколько видео, в которых позирует перед камерой в соблазнительных домашних халатиках с глубоким декольте.
Также звезда разместила в соцсети фотографию, на которой предстала в элегантном блестящем платье, идеально демонстрирующем ее пышный бюст. Снимок знаменитость сопроводила жизнеутверждающим сообщением, которым хотела подбодрить всех, кто находится на карантине.
«Любимые, во всем ищем позитив! Многие сейчас находятся на домашке, работают удаленно. Я тоже стараюсь выходить из дома только по очень срочным делам. Но зато мы сможем чаще общаться!» — написала артистка в микроблоге, сопроводив пост хэштегами #позитивноемышление; #всебудетхорошо.
Поклонники высоко оценили опубликованные кадры и поспешили похвалить Анну Семенович за потрясающее чувство стиля. Снимок певицы в секси-платье всего за час набрал более шести тысяч «лайков». Пользователи соцсети осыпали кумира множеством комплиментов в комментариях.
«Вам такого типа платья очень идут — стройнит»;
«Красотуля!»
«Мощь»;
«Вы цветок среди кактусов», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович призналась — она обожает свои щечки.
Нашли ошибку?