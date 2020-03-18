Полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятили воссоединению Крыма с РФ

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Владимир Путин в честь праздника приехал на полуостров, где вручил награды строителям Крымского моста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru

В России отмечается годовщина воссоединения Крыма с Россией.

Договор о принятии республики в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.

За воссоединение проголосовало абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя.

С большим размахом отмечают дату на самом полуострове. Автомобилисты и байкеры устроили самый массовый в истории Крыма пробег по маршруту Симферополь — Севастополь. За шесть лет республика изменилась до неузнаваемости.

Крымчане гордятся: теперь у них все новое. Детские сады, школы, больницы, международный аэропорт, возведенный за рекордные сроки.

Ну, а главный символ воссоединения — Крымский мост — самый длинный в Европе. Сегодня Владимир Путин вручил награды строителям.

Праздник отмечают и за пределами полуострова. Сегодня в Петербурге полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятили этой дате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

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