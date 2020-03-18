Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Севастополе поздравил крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией. По словам главы государства, это событие стало поистине знаковым для всех соотечественников.

«Хочу вас поздравить с сегодняшним событием. Событие, действительно, знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма. Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер назвал нелепыми, и смешными попытки поставить под сомнение осознанный выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с РФ.

«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — отметил Владимир Путин.

Президент России выразил предположение, что «те, кто пытаются это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией.