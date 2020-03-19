Путин побывал в Крыму на шестой годовщине воссоединения республики с Россией
18 марта 2014 года был подписан договор о принятии республики в состав РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
В Крыму отмечают шестую годовщину Русской весны. Договор о принятии республики в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года, после того, как за это проголосовали абсолютное большинство жителей полуострова. Люди верили в лучшее. И все планы осуществились.
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