Путин побывал в Крыму на шестой годовщине воссоединения республики с Россией

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18 марта 2014 года был подписан договор о принятии республики в состав РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Крыму отмечают шестую годовщину Русской весны. Договор о принятии республики в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года, после того, как за это проголосовали абсолютное большинство жителей полуострова. Люди верили в лучшее. И все планы осуществились.

Поздравить крымчан приехал Владимир Путин. Что изменилось за шесть лет? Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России вручил награды строителям Крымского моста.

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