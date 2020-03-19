Путин побывал в Крыму на шестой годовщине воссоединения республики с Россией

В Крыму отмечают шестую годовщину Русской весны. Договор о принятии республики в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года, после того, как за это проголосовали абсолютное большинство жителей полуострова. Люди верили в лучшее. И все планы осуществились.

Поздравить крымчан приехал Владимир Путин. Что изменилось за шесть лет? Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России вручил награды строителям Крымского моста.