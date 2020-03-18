Владимир Путин вручил награды строителям Крымского моста

Владимир Путин вручил ордена и золотые медали героев труда строителям Крымского моста. Церемония состоялась в годовщину воссоединения Крыма и России в музейном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе.

Звезды Героев Труда из рук президента получили гендиректор «СГМ-Мост» Александр Островский, предприниматель Аркадий Ротенберг и монтажник «Мостоотряда-125» Николай Зайков.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени награждены заместитель гендиректора «Стройгазмонтажа» Леонид Рыженькин, главный инженер «Мостотреста» Андрей Конных и его заместитель Вячеслав Климов, а также электросварщик Дмитрий Гаврилов.

Еще несколько участников строительства переправы через Керченский пролив получили ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени и Александра Невского.

«Крымский мост, спроектированный и возведенный нашими лучшими специалистами, причем специалистами со всей страны, стал, безусловно, одним из наиболее ярких символов воссоединения России и Крыма», — отметил перед началом церемонии Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, поздравляя крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией, Владимир Путин назвал нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение сделанный шесть лет назад выбор жителей Крыма.