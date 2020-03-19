Тюлень дерзко ограбил рыболовецкое судно на Камчатке
Наглого налетчика морякам удалось прогнать после того, как они окатили его ледяной водой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Souders; 5-tv.ru
На Камчатке огромный тюлень решил позавтракать за чужой счет. Он забрался на рыболовное судно, которое стояло в порту, ожидая разгрузки, и стал с аппетитом уничтожать улов. Причем брал не любую рыбу — выбирал ту, что покрупнее.
Прогнать незваного гостя морякам удалось, лишь окатив из шланга ледяной водой. Но без добычи морской обитатель не ушел, часть чужого улова унес с собой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео.
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