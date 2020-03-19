Тюлень дерзко ограбил рыболовецкое судно на Камчатке

На Камчатке огромный тюлень решил позавтракать за чужой счет. Он забрался на рыболовное судно, которое стояло в порту, ожидая разгрузки, и стал с аппетитом уничтожать улов. Причем брал не любую рыбу — выбирал ту, что покрупнее.

Прогнать незваного гостя морякам удалось, лишь окатив из шланга ледяной водой. Но без добычи морской обитатель не ушел, часть чужого улова унес с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео.