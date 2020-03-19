Участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» примут почти 34 тысячи человек

Завершен прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Претенденты должны были зарегистрироваться на сайте, рассказать о своих достижениях и мотивации в общественно-политической деятельности. И даже записать видеоинтервью.

«Главный вывод, о котором можно сказать, — это необычайно высокий интерес к проекту. Мы ожидали гораздо меньшие цифры, а получили мы почти 34 тысячи заявок. И 180 тысяч человек уже проголосовали за тех кандидатов, которые им понравились больше всего, кого они хотят поддержать», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс входит в платформу «Россия — страна возможностей». Победители пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса.