Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса
При усиленных мерах санитарного контроля 16 марта стартовали полуфиналы по оставшимся двум специализациям.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Суперфинал конкурса «Лидеры России», который был запланирован на конец марта, решили отложить, пока ситуация с новым коронавирусом не стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
«Решение о переносе принято в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 13.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», — отмечается в релизе.
На данный момент прошли полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, а также состоялся полуфинал и финал по треку «Здравоохранение».
Российской науке нужны не только молодые ученые, но и управленцы. Они помогут решить организационные проблемы в этой важной сфере. Ищут талантливых и эффективных менеджеров, в том числе и с помощью конкурса «Лидеры России»: стартовал полуфинал. И организаторы уже взяли на заметку несколько интересных решений в сфере образования.
«У людей есть идеи, каким образом можно изменить работу в сфере науки, образования, что можно было бы привнести нового. И мы очень рассчитываем на то, что те люди, которые приехали, так или иначе будут востребованы и будут привлечены к работе в этой очень важной для России сфере», — сказал помощник президента РФ, куратор специализации «Наука», наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко.
Заинтересованы в поиске молодых управленцев не только чиновники, но и научные центры. Они готовы взять под крыло наиболее перспективных участников конкурса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 25 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России. Политика».
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