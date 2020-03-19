Большой театр вернул Волочковой гонорары 16 лет спустя

Анастасия Волочкова объявила, что ее финансовые претензии к Большому театру удовлетворены, она смогла получить заблокированные много лет назад на банковских счетах деньги. О разрешении конфликта балерина сообщила на своей странице в Instagram, еще раз поведав историю несправедливости.

«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. Незаконное увольнение меня бывшим директором Иксановым и развернутую против меня травлю… В процессе той войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли были заблокированы и так и осели, не дойдя до меня», — напомнила артистка.

По словам Волочковой, на счетах хранились деньги в трех разных валютах, заработанные ею за пять лет. И даже когда в 2003 году она выиграла суд о незаконном увольнении, воспользоваться своими сбережениями все равно не смогла.

Instagram @volochkova_art

«По закону Большой Театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне мною же заработанные за 5 лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет. 16!» - восклицает балерина.

И только сейчас, спустя годы, по словам Волочковой, сотрудники банка разыскали средства и вернули ей. За что балерина в своем блоге выражает им «уважение и восхищение».

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова пожаловалась, что Большой театр не платит ей пенсию.