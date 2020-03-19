Туристический автобус столкнулся с маршруткой в Петербурге

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Нюра Незванова
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По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

В результате столкновения туристического автобуса с маршрутным такси есть пострадавшие. Об этом пишут очевидцы в группе во ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на перекрестке Руставели и Просвещения.

Сообщается, что заблокировано движение трамваев.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

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