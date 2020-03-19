«С днем рождения, сестренка»: Решетова от лица сына поздравила наследницу Тимати
19 марта Алисе Юнусовой исполнилось шесть лет.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial, @simona280
Сегодня дочь Тимати и Алены Шишковой принимает поздравления: имениннице исполнилось шесть лет. Несмотря на то, что из-за карантина большую вечеринку пришлось отменить, звездные родители устроили для девочки настоящий праздник с ростовыми куклами из шариков и множеством подарков.
Кроме того, маленькую Алису не забыла поздравить и нынешняя возлюбленная рэпера Анастасия Решетова. Правда, сделала это очень оригинально — от лица собственного сына.
Девушка нарядила пятимесячного Ратмира в элегантный костюм, рядом написала поздравительное письмо, а затем сфотографировала трогательного малыша и выложила снимок в Instagram.
«С днем рождения, сестренка!» — гласила необычная «открытка».
Сам Тимати также посвятил любимой дочери пост в Instagram. Певец признался: он и мечтать не мог о такой красавице.
«Шесть лет пролетели как один! Спасибо небесам за такой подарок! С твоим днем!» — написал рэпер.
К поздравлениям присоединилась и мама Тимати. Симона Юнусова опубликовала кадры с фотосессии любимой внучки, а также написала трогательный пост о том, какой мечтает видеть Алису через несколько лет.
«Моя большая — маленькая девочка! Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь! Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить!» — обратилась бабушка к внучке.
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В числе прочего, Симона Юнусова пожелала девочке веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и огромной любви ко всему живому.
Судя по сторис в Instagram мамы Алисы Алены Шишковой, праздник удался на славу.
Ранее 5-tv.ru показал фото дочери Тимати и Алены Шишковой, которая поучаствовала в модном дефиле на презентации мультфильма «Тролли. Мировой тур».
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