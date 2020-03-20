ВКонтакте анонсировала большое количество онлайн-концертов

Совместный спецпроект ВКонтакте и «Нового Радио» — «Музыка на дом — концерты с доставкой» стартует 20 марта 2020 года в 18:00 по московскому времени.

На протяжении двух недель соцсеть станет площадкой для выступлений как известных артистов, так и начинающих исполнителей. Благодаря этому, пользователи смогут, хоть и виртуально, но все же попасть на концерты своих кумиров, несмотря на отмену массовых культурно-развлекательных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Среди групп и исполнителей, которые примут участие в музыкальном онлайн-марафоне — PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и многие другие. Прямая трансляция будет доступна в группе «Нового Радио» ВКонтакте, на сайте stayhome.newradio.ru и на FM-волнах. Выступления смогут посмотреть и пользователи «Одноклассников».

Кроме того, в этот же день в обеих соцсетях начинаются трансляции «концертов без публики» прямиком из Московской филармонии. Первым покажут выступление пианиста Дениса Мацуева. 21 марта в 19:00 по московскому времени пользователи ВКонтакте и «Одноклассников» смогут увидеть трансляции концертов Лукаса Генюшаса и Александра Бузлова. Чтобы увидеть расписание филармонии целиком, необходимо зайти в официальную группу Московской филармонии VK: https://vk.com/mosfilarmonia.

Также ВКонтакте запустила флешмоб. Его участники, молодые авторы и музыканты, будут делиться своим творчеством, а лучшие трансляции получат дополнительное продвижение в соцсети. Лучший контент получит награду от VK Talents. Для участия во флешмобе нужно проводить трансляции или снимать видео и выкладывать их в сообществе или на личной странице с хэштегом #творитьлучшедома.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВКонтакте и «Одноклассники» сделали подписку на музыку максимально доступной для всех пользователей