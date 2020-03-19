ВКонтакте и «Одноклассники» сделали максимально доступной подписку на музыку в период коронавируса

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Нюра Незванова
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Услуга будет действовать на протяжении трех месяцев.

Фото: ВКонтакте

Тема:
Эпидемия коронавируса

Социальные сети ВКонтакте и «Одноклассники» решили поддержать пользователей максимально доступной подпиской на музыку в период пандемии коронавируса.

Стоимость услуги в VK составит символическую сумму в один рубль. Для того, чтобы оформить трехмесячную подписку на новых условиях, необходимо пройти по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer.

В свою очередь, фолловеры «Одноклассников», воспользовавшиеся услугой, получат в награду 100% кэшбэк в виде виртуальной валюты соцсети. Ею можно будет расплатиться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК. Максимально доступная подписка на музыку поможет пользователям скрасить карантин и настроиться на позитивный лад.

Ранее 5-tv.ru рассказал о рекомендациях Роспотребнадзора по поводу того, как соблюдать правила домашнего карантина.

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