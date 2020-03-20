Асмус с обнаженной спиной потроллила хейтеров

Новое провокационное фото Кристины Асмус вызвало очередной всплеск критики в ее адрес, пишет сайт Дни.ру. Актриса выложила в Instagram снимок, для которого позировала топлес в светло-голубых джинсах и розовой бейсболке.

В ответ блюстители нравственности и типичные хейтеры раскритиковали ее фигуру и припомнили знаменитую откровенную сцену из фильма «Текст»:

«Сделай уже себе нормальную фигуру, походи в спортзал. Худая, как полено»;

«А потом в интернете пишут: «Асмус разделась, куда смотрит Гарик»;

«Зачем вам вообще одежда? Вас голой все видели», — отреагировали недоброжелатели.

Instagram @asmuskristina

Как обычно, Асмус не отреагировала на негативные выпады, но их распространение она ловко предупредила в самом посте. Артистка поиронизировала над собой, прикрепив к посту массу забавных хэштегов: «После „Текста“ уже скучно», «Повернуться слабо?», «Я помню Асмус нормальной», «Ты ж мать — должна понимать», «Уже развелись или в процессе?», «До Гузеевой далеко»; «„Текст“, спасибо, что живой» и так далее.

Не обошла Кристина стороной и актуальную тему коронавируса. На этот счет она припасла такие хэштеги, как: «Накормите ее гречкой», «Руки помыла?» «Я пошел посамоизолируюсь», «А по какому адресу ты на карантине?».

«Кристина, это просто супер!»

«Красотка, как всегда»;

«Хэштеги Асмус — отдельный вид искусства», — оценили юмор фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус поностальгировала о никах в сети.