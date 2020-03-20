Сын Алены Водонаевой пристыдил звездную мать за «дешевый выпендреж»

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Алиса Старжевская
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9-летний Богдан заставил родительницу оправдываться перед публикой.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Популярная модель Алена Водонаева опубликовала в Instagram забавный ролик, снятый еще во время празднования Международного женского дня. Многие фанаты звезды поначалу задались вопросом «Почему так поздно?». Однако посмотрев видео, все встало на свои места.

Оказалось, Водонаева просто стеснялась реплики сына, который стоял за камерой и комментировал ее необычный образ в сиреневом костюме.

«Богдан, я красиво оделась?» — спросила звездная мама, не ожидая услышать что-то нелицеприятное в ответ.

«Да, но многим людям также, как и мне, просто фиолетово на дешевый выпендреж!», — отреагировал ребенок.

Счастливое выражение лица Алены немедленно сменилось смущением. Девушка тут же попыталась оправдаться, утверждая, что «выпендривается» она для себя любимой.

«Спасибо, сынок. Все написали тогда, что это надо в ленту. Ну, надо так надо», — подписала видео Водонаева.

Фанаты популярной модели отметили, что ее девятилетний ребенок умен не по годам. Кроме того, фолловеры все как один сошлись во мнении, что у мальчика отменное чувство юмора, которому могут позавидовать даже взрослые.

Instagram @alenavodonaeva

«Ты мой хороший! Все правильно сказал!»

«Когда хейтера сама же и родила!»

«У Богдана явно нет проблем с чувством юмора», — заключили поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева пожаловалась на экс-супруга, который, по ее мнению, безответственно ведет себя по отношению к больному сыну.

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