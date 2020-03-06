«Реву от обиды»: Водонаева пожаловалась на экс-супруга из-за больного ребенка
По словам звезды, бывший муж крайне безответственно относится к здоровью сына.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva
Телеведущая Алена Водонаева записала видео в сторис в Instagram, где пожаловалась подписчикам на бывшего мужа бизнесмена Алексея Малакеева. Знаменитость заявила, что экс-супруг вернул ей девятилетнего сына Богдана простывшим после того, как забирал его на выходные, пока экс-участница «Дома-2» была в Англии.
«Я лежу, реву от обиды. Так редко это делаю», — отметила теледива
Водонаева подчеркнула, что из-за халатного отношения отца Богдана сейчас ей пришлось отменить все свои дела и остаться дома, чтобы заботиться о ребенке. По ее словам, такое случается уже не в первый раз, когда экс-возлюбленный возвращает ей сына простывшим или вовсе покалеченным.
Алена также рассказала, что несмотря на болезнь, это никак не отразится на занятиях школьника: с начала учебного года мальчик занимается дома. Такое решение приняли его родители, пишет «Утро.ру».
Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Малакеева в августе 2009 года. Через год теледива родила сына Богдана. В 2011 году пара рассталась, однако официально они развелись только в 2013 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Водонаева ответила на слухи о своих политических амбициях.
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