«Реву от обиды»: Водонаева пожаловалась на экс-супруга из-за больного ребенка

Телеведущая Алена Водонаева записала видео в сторис в Instagram, где пожаловалась подписчикам на бывшего мужа бизнесмена Алексея Малакеева. Знаменитость заявила, что экс-супруг вернул ей девятилетнего сына Богдана простывшим после того, как забирал его на выходные, пока экс-участница «Дома-2» была в Англии.

«Я лежу, реву от обиды. Так редко это делаю», — отметила теледива

Instagram @alenavodonaeva

Водонаева подчеркнула, что из-за халатного отношения отца Богдана сейчас ей пришлось отменить все свои дела и остаться дома, чтобы заботиться о ребенке. По ее словам, такое случается уже не в первый раз, когда экс-возлюбленный возвращает ей сына простывшим или вовсе покалеченным.

Алена также рассказала, что несмотря на болезнь, это никак не отразится на занятиях школьника: с начала учебного года мальчик занимается дома. Такое решение приняли его родители, пишет «Утро.ру».

Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Малакеева в августе 2009 года. Через год теледива родила сына Богдана. В 2011 году пара рассталась, однако официально они развелись только в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Водонаева ответила на слухи о своих политических амбициях.