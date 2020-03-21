«Изысканная кошечка»: молодая подруга Петросяна примерила озорной купальник
В комментариях Татьяна Брухунова обрушилась с критикой на подписчиков из-за вопросов о карантине.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Татьяна Брухунова, которая, по слухам, стала женой известного юмориста Евгения Петросяна, выложила на своей странице в Instagram фотографию в озорном купальнике. В комментариях к посту она обрушилась с критикой на некоторых подписчиков.
«Это был прекрасный отпуск», — подписала снимок Брухунова.
На нем она запечатлена в черном купальнике с принтом кошачьей мордочки и пришитыми сверху ушками. От солнца помощницу юмориста закрывает стильная шляпа.
Часть пользователей попыталась выяснить у Брухуновой, попала ли она на карантин после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это стало причиной перепалки в комментариях.
«Да что с вами, люди? Пять человек навязчиво задают один и тот же вопрос… Вам по кайфу, что человек на карантине? Да! Я на карантине! Угомонитесь уже!!!» — ответила знаменитость на первый вопрос.
Ее попросили не обижаться, объяснив, что интерес к теме вызван небольшим количеством информации о распространении коронавируса в ОАЭ.
«Почему вас вообще интересует, чем занимается посторонний человек? На карантине он или, может, на унитазе. Вам-то что от этого? Ну, хоть каплей этикета обремените себя», — ответила на уточняющий вопрос Брухунова.
Другие пользователи хвалили образ возлюбленной Петросяна и делали комплименты ее фигуре.
«Загадочная и изысканная кошечка!»
«Какая красивая девушка»;
«Роскошный купальный костюм!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 74-летний Евгений Петросян устроил сказочный сюрприз Татьяне Брухуновой по случаю ее 31-го дня рождения.
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