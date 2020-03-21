«Изысканная кошечка»: молодая подруга Петросяна примерила озорной купальник

Татьяна Брухунова, которая, по слухам, стала женой известного юмориста Евгения Петросяна, выложила на своей странице в Instagram фотографию в озорном купальнике. В комментариях к посту она обрушилась с критикой на некоторых подписчиков.

«Это был прекрасный отпуск», — подписала снимок Брухунова.

На нем она запечатлена в черном купальнике с принтом кошачьей мордочки и пришитыми сверху ушками. От солнца помощницу юмориста закрывает стильная шляпа.

Instagram @bruhunova

Часть пользователей попыталась выяснить у Брухуновой, попала ли она на карантин после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это стало причиной перепалки в комментариях.

«Да что с вами, люди? Пять человек навязчиво задают один и тот же вопрос… Вам по кайфу, что человек на карантине? Да! Я на карантине! Угомонитесь уже!!!» — ответила знаменитость на первый вопрос.

Ее попросили не обижаться, объяснив, что интерес к теме вызван небольшим количеством информации о распространении коронавируса в ОАЭ.

«Почему вас вообще интересует, чем занимается посторонний человек? На карантине он или, может, на унитазе. Вам-то что от этого? Ну, хоть каплей этикета обремените себя», — ответила на уточняющий вопрос Брухунова.

Другие пользователи хвалили образ возлюбленной Петросяна и делали комплименты ее фигуре.

«Загадочная и изысканная кошечка!»

«Какая красивая девушка»;

«Роскошный купальный костюм!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 74-летний Евгений Петросян устроил сказочный сюрприз Татьяне Брухуновой по случаю ее 31-го дня рождения.