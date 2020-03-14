Петросян устроил Брухуновой сказочный сюрприз по случаю ее дня рождения
Помощница юмориста призналась, что он исполнил ее давнюю мечту.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Известный юморист Евгений Петросян устроил сказочный сюрприз для своей помощницы Татьяны Брухуновой, которую называют его новой женой, по случаю ее день рождения. Накануне ей исполнился 31 год. Этот праздник именинница вместе с артистом провела в Объединенных Арабских Эмиратах. Брухунова переборола свой страх и прокатилась на верблюде. В Instagram она призналась, что это была ее давняя мечта.
«Вчера сбылась моя мечта», — написала избранница Петросяна.
Свой пост она сопроводила фотографиями, сделанными в пустыне, на которых запечатлена в джинсовом костюме верхом на животном. Судя по улыбке Татьяны, она рада тому, что попробовала нечто новое.
Подписчики разделили впечатления знаменитости, а кто-то поделился своим образом катания на верблюде.
К слову, Петросян и Брухунова путешествуют довольно давно. Сначала они вместе поехали в гастрольный тур юмориста по городам России, а сейчас решили отдохнуть в более теплой стране. По слухам, влюбленные уже даже расписались, однако официально об этом не сообщили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая пассия Петросяна не постеснялась показать грудь на пляже Дубая.
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