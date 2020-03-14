Петросян устроил Брухуновой сказочный сюрприз по случаю ее дня рождения

|
Карина Бернтгольц
61

Помощница юмориста призналась, что он исполнил ее давнюю мечту.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Известный юморист Евгений Петросян устроил сказочный сюрприз для своей помощницы Татьяны Брухуновой, которую называют его новой женой, по случаю ее день рождения. Накануне ей исполнился 31 год. Этот праздник именинница вместе с артистом провела в Объединенных Арабских Эмиратах. Брухунова переборола свой страх и прокатилась на верблюде. В Instagram она призналась, что это была ее давняя мечта.

«Вчера сбылась моя мечта», — написала избранница Петросяна.

Свой пост она сопроводила фотографиями, сделанными в пустыне, на которых запечатлена в джинсовом костюме верхом на животном. Судя по улыбке Татьяны, она рада тому, что попробовала нечто новое.

Подписчики разделили впечатления знаменитости, а кто-то поделился своим образом катания на верблюде.

Instagram @bruhunova

К слову, Петросян и Брухунова путешествуют довольно давно. Сначала они вместе поехали в гастрольный тур юмориста по городам России, а сейчас решили отдохнуть в более теплой стране. По слухам, влюбленные уже даже расписались, однако официально об этом не сообщили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая пассия Петросяна не постеснялась показать грудь на пляже Дубая.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.19
-0.84 81.86
-1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...