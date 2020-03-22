Уголовное дело возбудили против боевика, открывшего огонь по оперативникам в Уфе
В автомобиле злоумышленника был обнаружен пистолет и взрывное устройство.
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Фото, видео: НАК
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который начал стрелять по оперативникам.
ЧП произошло вечером 21 марта в Уфе. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, в ответ злоумышленник открыл огонь по правоохранителям. В ходе перестрелки мужчина был нейтрализован. Позже в его машине обнаружили пистолет и готовое к использованию взрывное устройство.
Дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевик, готовивший теракт, ликвидирован в Башкирии.
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