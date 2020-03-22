Силовики уничтожили боевика, который планировал теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

НАК

На въезде в Уфу примерно около 17 часов вечера по московскому времени правоохранители попытались остановить подозрительный автомобиль. Внутри машины находился вооруженный мужчина — на требование сложить оружие и сдаться, он открыл огонь по силовикам. Стражам порядка удалось нейтрализовать злоумышленника.

НАК

На месте перестрелки были обнаружены пистолет и самодельное взрывное устройство.

По данным силовиков, боевик готовился совершить теракт.

В результате спецоперации никто не пострадал.

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