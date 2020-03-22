Боевик, готовивший теракт, ликвидирован в Башкирии — НАК

|
Нюра Незванова
Срочная новость 188

Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям, но был нейтрализован.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: НАК

Силовики уничтожили боевика, который планировал теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

НАК

На въезде в Уфу примерно около 17 часов вечера по московскому времени правоохранители попытались остановить подозрительный автомобиль. Внутри машины находился вооруженный мужчина — на требование сложить оружие и сдаться, он открыл огонь по силовикам. Стражам порядка удалось нейтрализовать злоумышленника.

НАК

На месте перестрелки были обнаружены пистолет и самодельное взрывное устройство.

По данным силовиков, боевик готовился совершить теракт.

В результате спецоперации никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять подпольных оружейных мастерских разоблачены от Крыма до Дальнего Востока.

-2° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

Последние новости

11:21
Нетрезвый водитель каршеринга протаранил ограждение на Красной площади
11:06
Еще одна #везименямразь: пьяная пассажирка напала на таксиста в Тюмени — видео
10:55
«Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
10:44
Боевик, готовивший теракт, ликвидирован в Башкирии — НАК
10:31
Кошка-«летучая мышь» с большими глазами стала звездой Instagram
10:19
Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок