«Закрыла для себя эту тему»: Анфиса Чехова больше не хочет говорить о сексе

Анфиса Чехова пожаловалась, что ей до сих пор трудно избавиться от образа ведущей программы о сексе. Особенно обидно, когда зрители понимают, что она «не человек одной плоскости», но не понимают коллеги и руководство некоторых телеканалов. Об этом ведущая реалити-шоу «Модель XL» рассказала в откровенном интервью интернет-изданию «7дней».

«Я отказываюсь выступать в сексуальном контексте, закрыла для себя тему. Не хочу муссировать ее до седых волос. Сказала все, что могла сказать. Я журналист, которому дали задание. Была автором программы и сделала ее, к сожалению, видимо, так ярко, что до сих пор некоторым кажется, что Чехова — безмозглая девица, умеющая говорить только о сексе», — посетовала Чехова.

При этом она говорит, что не обижается и принимает ситуацию. Своей задачей она считает доказать, что может все.

Телеведущая также развенчала миф, что она — человек без комплексов. Она вообще не верит, что бывают такие люди.

«Один из комплексов, с которыми я продолжаю разбираться, — нелюбовь к своему телу. Когда красивые девочки себя таковыми не считают, потому что кто-то им когда-то так сказал. Обзывали толстыми и жирными в школе, и теперь им очень сложно поверить в себя. Такой же комплекс был и у меня <…>. Я всегда была красивой, меня любили мужчины, но я недостаточно ценила себя, а свое тело порой ненавидела лютой ненавистью», — признается Анфиса Чехова.

По ее словам, со временем она научилась искренне себя любить, однако не до такой степени, чтобы «ходить по улице в шортах и открыто демонстрировать свой целлюлит».

«Определенные зажимы остались, но их очень мало. Каждый день я восхищаюсь своим телом и благодарю его, а оно расцветает от моих благодарностей и любви», — откровенно заявляет телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфисе Чеховой пришлось оправдываться за то, что оголилась в честь Дня защитника Отечества.