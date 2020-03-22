Шварценеггер пообедал из одной тарелки с пони и ослом

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Игорь Рязов
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Артист самоизолировался от общества из-за COVID-19, но пренебрег правилами гигиены.

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Фото, видео: Instagram @schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер пообедал с одной тарелки с живущими у него пони по кличке Виски и мини-ослицей Лулу. Видео с трапезой он выложил на своей странице в Instagram.

В начале ролика Шварценеггер сидит за столом с полупустой тарелкой перед собой. Рядом с ней голову положил Виски, заинтересованный в листьях салата. Арнольд дал ему один, после чего к столу подошла и Лулу. Актеру пришлось угощать и ее, а потом снова Виски. Пони даже после этого не успокоился и лизнул тарелку хозяина.

«Это мое», — смеясь, сказал питомцу Шварценеггер, слегка отпихнув его рукой.

Instagram @schwarzenegger

С середины марта экс-губернатор Калифорнии регулярно призывает подписчиков остерегаться COVID-19. В частности, он рекомендует чаще мыть руки, не выходить из дома и слушать медиков. Шварценеггер и сам следует этим советам, оставаясь на самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за пандемии коронавируса самоизолировалась Мадонна. Дома она сняла видео, в котором перепела свой самый известный хит, адаптировав текст к условиям карантина.

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