Шварценеггер пообедал из одной тарелки с пони и ослом
Артист самоизолировался от общества из-за COVID-19, но пренебрег правилами гигиены.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: Instagram @schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер пообедал с одной тарелки с живущими у него пони по кличке Виски и мини-ослицей Лулу. Видео с трапезой он выложил на своей странице в Instagram.
В начале ролика Шварценеггер сидит за столом с полупустой тарелкой перед собой. Рядом с ней голову положил Виски, заинтересованный в листьях салата. Арнольд дал ему один, после чего к столу подошла и Лулу. Актеру пришлось угощать и ее, а потом снова Виски. Пони даже после этого не успокоился и лизнул тарелку хозяина.
«Это мое», — смеясь, сказал питомцу Шварценеггер, слегка отпихнув его рукой.
С середины марта экс-губернатор Калифорнии регулярно призывает подписчиков остерегаться COVID-19. В частности, он рекомендует чаще мыть руки, не выходить из дома и слушать медиков. Шварценеггер и сам следует этим советам, оставаясь на самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за пандемии коронавируса самоизолировалась Мадонна. Дома она сняла видео, в котором перепела свой самый известный хит, адаптировав текст к условиям карантина.
Читайте также
43%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?