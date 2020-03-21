«Королева ванны»: Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина

Певица Мадонна адаптировала свой самый известный хит Vogue к условиям пребывания под карантином из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Видео с новым исполнением песни она выложила на своей странице в Instagram.

«Мы живем в особые времена. Сейчас три часа ночи. Не давай мне расслабиться», — подписала видео Мадонна.

В ролике певица поет в расческу вместо микрофона, одета в спортивную одежду вместо эпатажного наряда, а сцену заменила на собственную ванную комнату. Поменялся и текст песни. В оригинале Мадонна призывает соблазнительно танцевать под музыку, полностью отдавшись ритму. В обновленной версии Vogue акцент сделан на питании.

«Давай, давай поедим немного жареной рыбы… Давай, танцуй, потому что макарон больше нет», — произносит певица в расческу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2020 в 8:37 PDT

В комментариях к импровизации Мадонны отнеслись неоднозначно. Кто-то хвалит ее за креативность, а кто-то ругает за слабое, по их мнению, исполнение песни и спорный текст.

«Иди спать Мадонна!»

«Как сильно она пьяна?»

«Она сходит с ума взаперти»;

«На это больно смотреть», — написали хейтеры.

Поклонники считают, что Мадонне удалось сделать песню смешнее, призывают продолжать и радуются ее карантину.

«Это в точности отражает состояние моего разума на четвертый день карантина»;

«Королева ванны. Фристайл, так держать, детка!»

«Обожаю Мадонну на карантине»;

«Спасибо за то, что заставляешь меня улыбаться. Я люблю тебя!» — ответили поклонники певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась. Это произошло не в первый раз.