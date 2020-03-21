«Королева ванны»: Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина
Певица заменила микрофон на расческу, эпатажный наряд — на спортивный костюм, а призывы соблазнительно танцевать — на поедание жаренной рыбы.
Фото: Instagram @madonna
Певица Мадонна адаптировала свой самый известный хит Vogue к условиям пребывания под карантином из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Видео с новым исполнением песни она выложила на своей странице в Instagram.
«Мы живем в особые времена. Сейчас три часа ночи. Не давай мне расслабиться», — подписала видео Мадонна.
В ролике певица поет в расческу вместо микрофона, одета в спортивную одежду вместо эпатажного наряда, а сцену заменила на собственную ванную комнату. Поменялся и текст песни. В оригинале Мадонна призывает соблазнительно танцевать под музыку, полностью отдавшись ритму. В обновленной версии Vogue акцент сделан на питании.
«Давай, давай поедим немного жареной рыбы… Давай, танцуй, потому что макарон больше нет», — произносит певица в расческу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях к импровизации Мадонны отнеслись неоднозначно. Кто-то хвалит ее за креативность, а кто-то ругает за слабое, по их мнению, исполнение песни и спорный текст.
«Иди спать Мадонна!»
«Как сильно она пьяна?»
«Она сходит с ума взаперти»;
«На это больно смотреть», — написали хейтеры.
Поклонники считают, что Мадонне удалось сделать песню смешнее, призывают продолжать и радуются ее карантину.
«Это в точности отражает состояние моего разума на четвертый день карантина»;
«Королева ванны. Фристайл, так держать, детка!»
«Обожаю Мадонну на карантине»;
«Спасибо за то, что заставляешь меня улыбаться. Я люблю тебя!» — ответили поклонники певицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась. Это произошло не в первый раз.
Читайте также
69%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?