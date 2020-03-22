Глава МОК не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио

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Игорь Рязов
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Окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 будет принято через четыре недели.

Фото: www.globallookpress.com © Rodrigo Reyes Marin

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Япония имеет шансы принять летние Олимпийские игры. Властям страны удалось улучшить ситуацию с коронавирусом COVID-19.

Бах предупредил, что МОК пока не принял окончательного решения по поводу проведения Олимпиады-2020 в Токио. Это будет сделано в течение следующих четырех недель.

«Наша основная информация сегодня состоит в том, что окончательное решение о дате проведения Олимпийских игр в Токио было бы преждевременным», — добавил глава МОК.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Из-за пандемии коронавируса ранее пришлось перенести ряд отборочных олимпийских соревнований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония проведет Олимпийские игры в знак победы над пандемией COVID-19. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что в этом намерении его поддержали лидеры стран G7.

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