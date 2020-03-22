Супруга рэпера Джигана вернулась на родину
Оксана Самойлова прилетела с детьми в Россию после разлада с мужем.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Скандал в семье Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как рэпер Джиган, привел к временному расставанию супругов. Теперь их разделяет океан. Об этом узнали подписчики Оксаны Самойловой в Instagram. Жена артиста выложила в сторис короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home. Тем самым показала, что вернулась в Россию.
Как сообщал 5-tv.ru, в этот же день в сети появился ролик на котором рэп-исполнитель с домочадцами разгуливает по терминалу в Майами. Очевидцы уточнили, что Джиган помог возлюбленной сдать багаж. Сам же он не стал проходить паспортный контроль. Из этого поклонники поняли, что отец семейства задержится в США на неопределенный срок.
До этого Самойлова намеревалась посетить родину ближе к зиме, но планы изменились из-за неадекватного поведения мужа. Позже он угодил в реабилитационный центр, где лечат от алко- и наркозависимости.
Судя по количеству снятых Оксаной чемоданов, она прилетела со всеми детьми — тремя дочерьми и месячным сыном. Не исключено, что Джиган еще находится на лечении и сидеть с наследниками пока не в состоянии. Когда произойдет воссоединение семьи, модель пока не рассказывает. Фанаты же по-прежнему надеются, что взятая пауза и большое расстояние помогут паре преодолеть кризисный период или расставить все точки над i.
Ранее 5-tv.ru, что Джиган озадачил публику новым странным заявлением.
Читайте также
54%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?