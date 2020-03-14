«Никто детей не бил»: Самойлова высказалась о конфликте с Джиганом
Супруга рэпера разместила новый пост в Instagram на фоне слухов о разводе с музыкантом.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала слухи о конфликте с мужем. Поклонники звездной пары заподозрили, что знаменитости находятся на грани разрыва. Сначала модель опубликовала пост с надписью «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», в то время как музыкант вышел в прямой эфир в Instagram без привычных бороды, усов и даже бровей, обильно ругался матом и сообщил, что попал в «психушку».
Впоследствии появились сплетни о том, что Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав из-за нападения на нее. Однако, как пояснила теледива, данные факты не соответствуют действительности.
На своей странице в Instagram светская львица дала понять, что в их семейной жизни все не так гладко, однако о лишении родительских прав артиста речь не идет
«Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил, родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды — что будет дальше, я не знаю», — призналась знаменитость.
В комментариях ее поддержали подписчики.
«Оксана, сил вам! Пусть все будет у вас хорошо. Вы прекрасная семья!»
«Сил и мудрости!»
«Восхищение твоей добротой и мудростью! Ждем вас вместе!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прессе появились сведения, что Самойлова уже готовит документы на развод. За Джигана она вышла замуж в декабре 2012 года. В браке родились три дочери и сын. Причем последний ребенок появился на свет 18 февраля 2020 года.
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