Супруга Джигана с детьми возвращается в Россию после грандиозного скандала

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Алиса Старжевская
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Сам рэпер, предположительно, останется в США на неопределенный срок.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana, @lesya_fit

В сети появился ролик, на котором видно, как рэпер Джиган, его возлюбленная Оксана Самойлова и их маленькие дети разгуливают по аэропорту в Майами.

Фанаты звездной пары предположили, что супруги помирились после громкого скандала и приняли решение вернуться в Россию. Однако, как заявляют очевидцы, рэпер только помог жене сдать багаж, но паспортный контроль проходить не стал. Очевидно, Джиган еще задержится в США на неопределенный срок.

Ранее Самойлова заявляла, что планирует прилететь на родину вместе с супругом ближе к зиме. Однако планы резко изменились из-за неадекватного поведения рэпера, который позже угодил в реабилитационный центр, где лечат от зависимости.

«Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой», — рассказывала недавно Оксана.

Instagram @samoylovaoxana

По ее мнению, отношения в семье испортились после рождения четвертого ребенка. Тогда музыкант стал часто злоупотреблять алкоголем, выходил в нетрезвом состоянии в прямые эфиры в Instagram, публиковал странные посты и оскорблял коллег.

В одном из видео Джиган позволил себе материться при детях, а также попросил дочь «сбегать за пивом». Тогда Оксана поняла, что более не намерена терпеть ужасное отношение к себе и малышам. Многодетная мать настояла на его лечении от алкогольной и наркотической зависимостей в элитной клинике Майами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган покинул клинику реабилитации.

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