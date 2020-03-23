Почему Тимати уехал на Мальдивы без Анастасии Решетовой?

Отъезд Тимати на Мальдивы без Анастасии Решетовой и пятимесячного сына Ратмира вызвал недоумение поклонников звездного семейства. Всю неделю рэпер выкладывает в Instagram фрагменты беззаботного отдыха: живет в роскошном отеле на берегу океана, занимается серфингом, дайвингом, катается на велосипедах. Тем временем его возлюбленная занимается бизнесом и нянчится с пятимесячным наследником.

Однако сама Решетова, как выяснилось, не в обиде на избранника. По ее словам, исполнитель уехал на острова, в том числе ради, заработка. Ее цитирует портал Teleprogramma.pro.

«Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — объяснила модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова дома также не поддается скуке. В частности, она устроила девичник в сексуальных мини-платьях с подругой Натальей Рудовой.