Почему Тимати уехал на Мальдивы без Анастасии Решетовой?
Артист оставил возлюбленную с ребенком в Москве и теперь выкладывает в микроблог фрагменты беззаботного отдыха у океана.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Отъезд Тимати на Мальдивы без Анастасии Решетовой и пятимесячного сына Ратмира вызвал недоумение поклонников звездного семейства. Всю неделю рэпер выкладывает в Instagram фрагменты беззаботного отдыха: живет в роскошном отеле на берегу океана, занимается серфингом, дайвингом, катается на велосипедах. Тем временем его возлюбленная занимается бизнесом и нянчится с пятимесячным наследником.
Однако сама Решетова, как выяснилось, не в обиде на избранника. По ее словам, исполнитель уехал на острова, в том числе ради, заработка. Ее цитирует портал Teleprogramma.pro.
«Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — объяснила модель.
Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова дома также не поддается скуке. В частности, она устроила девичник в сексуальных мини-платьях с подругой Натальей Рудовой.
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