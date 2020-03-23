Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять атлетов на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает «Экономика сегодня». Организации приняли данное решение из-за пандемии коронавируса.

В соответствующем заявлении говорится, что нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов, а также общества в целом.

«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — отмечается в тексте послания.

Помимо прочего, Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады призвали Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры на год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МОК не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио. Окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 будет принято через четыре недели.