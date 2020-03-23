Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Летние Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Zuma\TASS
Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять атлетов на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает «Экономика сегодня». Организации приняли данное решение из-за пандемии коронавируса.
В соответствующем заявлении говорится, что нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов, а также общества в целом.
«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — отмечается в тексте послания.
Помимо прочего, Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады призвали Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры на год.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МОК не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио. Окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 будет принято через четыре недели.
Читайте также
68%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?