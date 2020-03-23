В Петербурге пьяная пенсионерка изрезала ножом дочь и ранила мужа

Пьяная жительница Петербурга изрезала ножом дочь и ранила мужа. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая семейная драма разыгралась вечером 22 марта в квартире одного из домов на Белградской улице во Фрунзенском районе.

Стражи порядка выяснили, что инциденту предшествовало застолье, в ходе которого между членами семьи произошел конфликт. По версии следствия, в определенный момент 74-летняя женщина выхватила нож и полоснула по голове 70-летнего мужа. После этого пенсионерка переключила свое внимание на 54-летнюю дочь и ударила ее несколько раз в живот.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Главу семьи после оказания первой помощи отпустили долечиваться дома. Его дочь с тяжелыми ранениями госпитализирована.

Дебоширку задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Кемеровской области изрезал ножом четверых собутыльников.