Волгоградец зарезал сотрудника постовой службы за срыв ограбления

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Игорь Рязов
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Кровавая драма разыгралась рядом с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.

Фото: ТАСС/ Alan Simpson

Житель Волгограда напал с ножом на сотрудника постовой службы в Волгограде. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рядом со зданием местного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

Незадолго до происшествия правоохранитель заметил, как неизвестный мужчина пытается ограбить на улице женщину. Он пресек преступление и задержал злоумышленника. Однако тот неожиданно достал нож и ранил мужчину в сердце.

От полученного ранения сотрудник постовой службы скончался на месте. Нападавшего задержали проходящие мимо полицейские. Он пытался скрыться, но пробежать успел всего около 300 метров.

Подробности о происшествии рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Волгограде полицейские задержали мужчину, который в помещении контрольно-пропускного пункта нанес смертельное ножевое ранение сотруднику полиции, несшему службу по охране одного из зданий областного Главка. Обстоятельства выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пьяная пенсионерка изрезала ножом дочь и ранила мужа.

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