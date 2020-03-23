Волгоградец зарезал сотрудника постовой службы за срыв ограбления
Кровавая драма разыгралась рядом с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.
Фото: ТАСС/ Alan Simpson
Житель Волгограда напал с ножом на сотрудника постовой службы в Волгограде. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рядом со зданием местного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).
Незадолго до происшествия правоохранитель заметил, как неизвестный мужчина пытается ограбить на улице женщину. Он пресек преступление и задержал злоумышленника. Однако тот неожиданно достал нож и ранил мужчину в сердце.
От полученного ранения сотрудник постовой службы скончался на месте. Нападавшего задержали проходящие мимо полицейские. Он пытался скрыться, но пробежать успел всего около 300 метров.
Подробности о происшествии рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Волгограде полицейские задержали мужчину, который в помещении контрольно-пропускного пункта нанес смертельное ножевое ранение сотруднику полиции, несшему службу по охране одного из зданий областного Главка. Обстоятельства выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа», — сообщила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пьяная пенсионерка изрезала ножом дочь и ранила мужа.
Читайте также
35%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?