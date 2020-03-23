Вдове советского актера Николая Крючкова оказали экстренную помощь

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Алиса Старжевская
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89-летнюю Лидию Николаевну внезапно охватил приступ удушья.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Вдове народного артиста СССР Николая Крючкова Лидии Николаевне оказали экстренную медицинскую помощь.

По информации 5-tv.ru, 89-летняя женщина внезапно почувствовала себя хуже, а потом и вовсе начала задыхаться. Без промедления вдова актера вызвала бригаду медиков, которые оказали ей всю необходимую помощь.

Как оказалось, женщина давно страдает от сердечного заболевания, которое и вызывает такие симптомы, как удушье.

По словам врачей, Лидия Николаевна от госпитализации отказалась, желая остаться дома.

Знаменитый актер Николай Крючков известен ролями в таких фильмах, как «Небесный тихоход», «Трактористы», «Свинарка и пастух» и многих других. Всего у народного артиста было четыре брака. Лидия Николаева — его последняя супруга. Молодые люди познакомились в 1961 году, на киностудии, где девушка работала ассистенткой режиссера. Лидия была единственной супругой Николая Крючкова, которая взяла его фамилию. В этом браке у пары родилась дочь Эльвира.

OK.ru @topics

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь народной артистки РФ Нины Руслановой опровергла госпитализацию матери.

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