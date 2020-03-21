«У нас все прекрасно»: дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию артистки

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Светлана Александрова
Эксклюзив 43

Ранее появилась информация, что народной артистке России стало плохо с сердцем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / LAD; 5-tv.ru

Дочь Нины Руслановой опровергла информацию об экстренной госпитализации 74-летней актрисы.

«Все хорошо с Ниной Ивановной, Нина Ивановна дома. Мы не в больнице, у нас все прекрасно», — сказала в телефонном интервью 5-tv.ru Олеся Рудакова.

Ранее сообщалось, что народной артистке России понадобилась помощь медиков из-за боли в груди и нарушения ритмов сердца. В момент приступа Нина Русланова была одна и скорую вызвала себе самостоятельно.

В середине января этого года, как сообщал 5-tv.ru, актриса несколько раз обращалась к медикам в связи с болью в области сердца, но тогда от госпитализации отказалась.

Любимая в народе артистка за свою карьеру сыграла более 150 ролей в кино. Самые известные из них: «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза» и другие.

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