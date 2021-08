Что стало с участниками популярных поп-групп 90-х?

Sugarbabes

Британское поп-трио появилось на музыкальных телеканалах в 1998-м и сразу же покорило миллионы человек дебютным синглом Overload. В начале группа состояла из Шивон Донахью, Киши Бьюкенен и Матии Буэны. Но в 2001-м Шивон ушла и ее заменила блондинка Хайди Рэйндж. Именно таким составом группа Sugarbabes запомнилась публике.

Клип на песню Round Round группы Sugarbabes, 2002 год.

После смены звукозаписывающей компании и обновления группы, последовало несколько успешных хитов, таких как Round Round, Stronger и Shape в дуэте со Стингом.

Легендарный состав группы распался в 2005-м, когда Матиа Буэна заявила, что уходит из группы и начинает сольную карьеру. Она работала с Эми Уайнхаус и записала дуэт с Джорджем Майклом. Певец даже включил его в свой альбом Greatest Hits. Сама Матиа выпустила первую дебютную пластинку в 2007-м, а заглавный трек Real Girl долгое время держался на первых строчках хит-парадов Великобритании и получил премию Brit Awards.

Киша Бьюкенен покинула Sugarbabes в 2009-м, объяснив это тем, что планирует начать сольную карьеру. На данный момент Киша пишет тексты песен и музыку к ним.

Группа Sugarbabes в 2019 году. На фото Шивон Донахью, Киша Бьюкенен и Матиа Буэна. Instagram @@official_mutyabuen

О «светленькой» из Sugababes — Хайди Рэйдж, известно мало. В 2016-м она вышла замуж, а в 2017-м впервые стала мамой. Судя по ее страничке в Instagram, Хайди в основном занимается воспитанием дочери и посвящает все время семье. Но с радаров музыкальной индустрии Великобритании она не пропадает и иногда появляется на музыкальных мероприятиях.

Слева направо: Киша Бьюкенен, Хайди Рэйдж и Матиа Буэна. Instagram @keichabucha @hrange29 @official_mutyabuena

В 2011-м группа вернулась в студию своим оригинальным составом, то есть, вместе с рыженькой Шивон Донахью. Правда, они вернулись не как Sugarbabes, а как MKS (Mutya Keisha Siobhan), но в 2019-м вернули свое прежнее название и презентовали хит Flowers.

*NSYNC

В 90-х и начале 2000-х бойз-бэнды пользовались огромной популярностью, особенно среди девочек-подростков. *NSYNC — один из ярких примеров музыкальной индустрии тех годов. Группа появилась в 1995-м, но стала популярна только в 1998-м, когда парни оказались «под крылом» продюсера Backstreet Boys, их главных конкурентов.

Клип группы *NSYNC на песню Bye Bye Bye, 2000 год

В состав группы входили Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Джейси Шазе, Крис Киркпатрик и Джоуи Фатон. Пик популярности пришелся на 2000-й, когда группа выпустила альбом No Strings Attached. Диски разлетелись тиражом свыше двух миллионов экземпляров, а сам альбом стал самым быстро продаваемым в истории музыки. Но в 2002-м Джастин Тимберлейк решил заняться сольной карьерой и группа распалась.

Тимберлейк ушел не зря и его сольная карьера сложилась намного успешнее, чем в составе *NSYNC. Кроме музыки, он снимается в кино. А в 2012-го Джастин женился на актрисе Джессике Бил, с которой сейчас воспитывает сына Сайласа.

Группа *NSYNC в 2017 году. Instagram @jcchasezofficial

Лэнс Басс, которого фанаты называли вторым красавчиком группы, сольную карьеру не построил. Он пытался сниматься в кино, появился в картинах «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» и «Солдаты неудачи». Басс заявил о гомосексуальной ориентации в журнале People и вступил в брак с партнером в 2014-м. Певец и актер хотел стать третьим космическим туристом и прошел программу подготовки для полета в космос, но у него не хватило денег, чтобы оплатить тур.

Крис Киркпатрик работает на телевидение и часто озвучивает мультипликационных персонажей, кроме того, у него есть свой бренд одежды Fuman Skeeto. Джоуи Фатон также решил отдать предпочтение кинематографу и телевидению. Джейси Шазе создает музыку для американских исполнителей и сидел в кресле жюри на танцевальном проекте America’s Best Dance Crew в 2009–2012 гг.

Spice Girls

В феврале 1994-го в британском журнале Stages был объявлен кастинг: приглашались красивые девушки в возрасте от 18 до 23 лет, умеющие петь, танцевать. На кастинг пришли Виктория Адамс (Бекхэм), Джери Холлиуэлл, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Эмма Баттон. И вскоре появилась будущая легенда Британии — группа Spice Girls.

Дебютный клип группы Spice Girls на песню Wannabe, 1996 год.

О группе узнали в июле 1996-го, когда в ротацию попал их дебютный сингл Wannabe. За первую неделю песня крутилась в эфире 502 раза. Spice Girls очень быстро стали популярны и уже в 1998-м оказались на пике славы, но Джерри Холлиуэл решила покинуть коллег, чтобы начать сольную карьеру. Группа просуществовала недолго и фактически распалась в 2001-м, хотя официального заявления об этом не было. Все участницы уже начали собственные проекты и карьера в составе Spice Girls их уже не интересовала.

Однако в 2007-м группа неожиданно решила воссоединиться и поехать в мировое турне со сборной солянкой своих лучших хитов. В феврале 2008-го состоялся последний концерт в рамках ностальгического тура. Было принято решение отменить концерты в ЮАР, Австралии, Китае и Аргентине по личным причинам участниц. В 2018-м группа снова возобновила концертную деятельность, но без Виктории Бекхэм. Spice Girls также выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012-м.

Группа Spice Girls в полном составе в 2018 году. Instagram @melaniecmusic

После распада Spice Girls, Виктория Бекхэм выпустила сольный альбом и несколько ее синглов попали в топ-чарты Великобритании. Но большую популярность Виктории принесла модная индустрия Она решила покончить с музыкой и заняться модой, создав собственный одноименный бренд одежды и косметики. Сейчас она является признанной иконой стиля, а ее бренд Victoria Beckham представлен в лучших магазинах мира.

Джери Холлиуэлл удалось построить музыкальную карьеру не только как Джинджер Спайс (так девушку прозвали в СМИ), но и сольно. Она выпустила успешный альбом Schizophonic, продав свыше двух миллионов экземпляров по всему миру и прославилась как детская писательница.

Остальные участницы легендарного герлз-бэнда также могут похвастаться успешной сольной и телевизионной деятельность. Эмма Бантон, Мелани Браун и Мелани Чисхолм поддерживают коллег по группе и продолжают гастролировать в составе Spice Girls.

Backstreet Boys

Абсолютные рекордсмены среди «мальчиковых» групп по продаже записей — 130 миллионов экземпляров. Первый сингл We’ve got it going on не был замечен на их родине в США, но Backstreet Boys понравились европейской публике. В 1994–1995 они гастролировали по Европе и даже записали песню исключительно для слушателей Старого Света. Но им удалось завоевать внимание американцев и попасть в чарт Billboard Hot 100 на вторую строчку в 1997-м.

Клип группы Backstreet Boys на песню Everybody, 1997 год

Общемировое признание произошло в конце 90-х после выхода двух мега-успешных альбомов Millennium и Black& Blue. Первый был номинирован на пять номинаций «Грэмми». Группа отправилась в тур по 39 городам США, а 725 тысяч билетов купили за два часа.

Группа Backstreet Boys на съемках шоу Джимми Феллона в 2020 году. Instagram @backstreetboys

На пике славы у группы начались вытекающие из этого проблемы. Эй Джей Маклин начал употреблять наркотики, из-за чего было принято решение перенести тур в 2001-м, а вскоре Backstreet Boys и вовсе объявили о своем перерыве.

За время паузы Кевин Ричардсон начал сольную карьеру на Бродвее, а Брайан Литтрелл и Хауи Дороу занялись музыкальной деятельностью отдельно от группы. В последующие года Backstreet Boys периодически воссоединились, чтобы проводить концерты и небольшие туры.

Несмотря на возраст группы и отсутствие былой популярности, они продолжают гастролировать. А в 2019-м вышел их девятый студийный альбом DNA, реализованный в США и Японии. За все время своего существования, группа выпустила девять пластинок, которые достигли первых мест в мировых музыкальных чартах. По успешности в хит парадах их опередила только британская группа Sade.

Aqua

Помните хит Barbie Girl? Ее исполнила группа Aqua, в состав которой входили норвежка Лене Нюстром и датчане Серен Растед, Рене Диф и Клаус Норрен. Группа была создана еще в 1989-м ее мужской половиной и изначально называлась Joyspeed, Нюстром пришла в коллектив только в 1993-м.

Клип группы Aqua на песню Barbie Girl, 1997 год

Первые попытки добиться популярности обернулись провалом для Aqua, тогда группа решила создать собственный музыкальный жанр — бабблгам-поп. После этого их заметили в Universal Music DK и в сотрудничестве с музыкальной компанией на свет появилось два популярных альбома — Aquarium и Aquarius, в которые вошли два мега-хита Roses Are Red в 1996-м и Barbie Girl в 1997-м.

В 2001-м группа объявила о бессрочном перерыве, а в 2007-м собрала пресс-конференцию и музыканты сообщили, что Aqua возвращается. Спустя несколько лет вышел новый сингл Back To The 80’s и сборник лучших песен. Третий студийный альбом Megalomania вышел в свет в 2010-м и после этого, группа возобновила концертную деятельность.

Группа Aqua в 2019 году. Instagram @@aqua.dk

Точно известно, что во время длительного перерыва Серен Растед работал над собственными музыкальными проектами. Солистка Лене Нюстрем тоже не сидела сложа руки и снималась в детективном корейском сериале «Варг Веум».