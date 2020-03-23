Две маршрутки столкнулись в центре Ростова-на-Дону

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Светлана Шевченко
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По предварительной информации, несколько человек пострадали.

Фото: www.globallookpress.com

Два автомобиля маршрутного транспорта столкнулись на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Предварительно, пять человек госпитализируют в больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, на месте работают не менее трех карет скорой помощи.

Обстоятельства аварии уточняются. По некоторой информации, число пострадавших может доходить до 13 человек.

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