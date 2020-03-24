«Люди были шокированы»: Оксана Федорова сообщила об уходе из «Масок» на НТВ

Оксана Федорова навсегда покинула проект «Маска» на НТВ. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Телеведущая выложила фото со съемок очередного выпуска шоу, которые стали для нее последними и расскрыла подробности участия в необычном состязании.

Как оказалось, Оксана выступала в костюме Робота. Долгое время члены жюри и не предполагали, что бывшая мисс Вселенная обладает потрясающими вокальными данными. Она так ловко меняла голос, что даже верные поклонники не могли догадаться, кто скрывается под маской.

«Многие подписчики очень внимательны и следят за моим творчеством. Но все же большое количество людей, в том числе и жюри, были шокированы моим разоблачением, яркими разнообразными номерами и академическим вокалом», — отметила телеведущая.

Звезда призналась, что получила незабываемые эмоции от участия в уникальном проекте. Кроме того, Оксана заявила, что давно мечтала показать фанатам и другие грани собственного таланта и предстать перед публикой в образе певицы.

«Для меня проект „Маска“ показал многогранность моей творческой музыкальной натуры, которую я буду проявлять в будущем!» — добавила артистка.

Instagram @fedorovaoksana

Фолловеры отметили, что знаменитая телеведущая ничуть не уступала профессиональным певцам и с легкостью могла стать победителем состязания. Поэтому новость об уходе звезды из шоу их по-настоящему разочаровала.

«Оксана, это было очень неожиданно! Просто вау! Очень жаль, что вас раскрыли!»

«Какой шикарный голос! Оксана, как мы теперь без вас?!»

«Ваш Робот покорил наши сердца! Про других участников такого сказать не могу», — сетовали поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал необычное фото Оксаны Федоровой в образе Царевны Несмеяны.